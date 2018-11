Turista fotografa momento de aflição de girafa ao tentar proteger filhote de leoa faminta

O turista indiano Ramachandiran Govindaraj, de 31 anos, testemunhou e fotografou momentos de aflição de uma girafa ao tentar proteger seu filhote de uma leoa.

Ele visitava a Reserva National Masai Mara, no Quênia, quando a leoa faminta abordou a mãe e o filhote. As imagens mostram o esforço que a girafa fez para proteger a cria. Mas, infelizmente, o leão conseguiu capturar a presa.

“O filhote não tinha mais do que um dia de vida. No primeiro momento, uma hiena rondou as girafas por quase meia hora. A mãe conseguiu se livrar dela. Mas, depois de um tempo, a leoa apareceu do nada, estava camuflada entre a vegetação”, disse Govindaraj ao site inglês Mirror. E, completou: “quando a mãe se afastou do filhote já morto, a leoa começou a comê-lo. A natureza pode ser cruel”.

Leoa caça filhote de girafa

Turista fotografou desespero da mãe para proteger o filhote, em reserva no Quênia

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL