Turista fica com marcas após massagem em Bali

Massagem do dragão vermelho

Um turista ficou chocado quando ele optou pelo que ele pensava ser uma relaxante “massagem do dragão vermelho”, mas ficou com grandes marcas vermelhas nas costas.

Matthew e Candise Raison, da Austrália, estavam de férias em Bali junto com sua irmã Tamzin quando decidiram fazer uma massagem relaxante.

Eles optaram por uma massagem go jek, onde o massagista vem até você. Mas Mateus não sabia o que o massagista quis dizer quando perguntou se ele queria que ele “tirasse o dragão vermelho dele”.

Falando ao Daily Mail Australia, Candise disse que seu marido achava que o massagista estava falando “alguma coisa de oração”.

No entanto, eles logo descobriram o que o massagista realmente quis dizer quando ele começou a esculpir nas costas de Matthew com uma moeda.

A massagem é chamada de gua sha, que é uma prática médica asiática onde uma moeda é esfregada em faixas paralelas no peito e nas costas.

É muitas vezes referida como “raspagem” ou “cunhagem” e acredita-se que libera matéria do corpo não saudável de músculos doloridos, cansados ​​ou feridos e estimula o fluxo de sangue novo e oxigenado.

Massagem do dragão vermelho

Apesar da aparência desagradável, a massagem trouxe algum alívio para Matthew de sua dor nas costas crônica. “Ele disse que parecia uma coceira.”

As marcas levaram cinco dias para desaparecer completamente.

Fonte: Vírgula UOL