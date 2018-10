Tupac vivo? Suge Knight Jr. diz que ele está vivendo na Malásia

Tupac

Para você que acha que Tupac morreu assassinado em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 1996, temos uma notícia.

Suge J. Knight Jr., filho do empresário e co-fundador da Death Row Records, gravadora de Tupac Shakur, disse que o rapper está vivo.

Há várias teorias da conspiração envolvendo a morte de Tupac, mas Suge acaba de levantar mais uma.

Tudo começou no Instagram, quando ele postou uma imagem dizendo: “Tupac está vivo”. Logo depois, compartilhou uma ameaça supostamente recebida por ele.

“Você falou demais. Hora pra você ir embora”, alguém o mandou. Suge responde: “A verdade será exposta e eu não vou à lugar nenhum”.

Segundo Suge Knight, o rapper está vivendo na Malásia. “Eu sou um Knight. E eles acham que os Knight são uma ameaça. Eu continuarei me movendo de forma inteligente. Eu não estou delatando o PAC, nunca será o caso. Ele iria querer que eu protegesse minha família. Eu estou fazendo isso. Nós estamos. Liberte Big Suge”, disse ainda.

Veja outras teorias conspiratórias envolvendo famosos na galeria:

Beyoncé é mãe de Solange

Uma teoria que roda na internet diz que Beyoncé mente a idade e é mãe da irmã Solange. Queen B teria nascido em 1974 e não em 1981

Créditos: Reprodução

Beyoncé nunca esteve grávida

Alguns teóricos da conspiração dizem que Beyoncé nunca esteve grávida e que tudo seria uma mentira. As provas seriam as contradições que a cantora entrou ao falar sobre de quantos meses estaria grávida. A teoria é que uma mãe de aluguel deu à luz a Blue Ivy

Créditos: Reprodução

Justin Bieber é um alien

Justin Bieber não é humano, dizem teorias conspiratórias. Ele seria um reptiliano. Uma prova seria que durante seu julgamento em Miami ele teria mostrando quem realmente é por causa de uma mudança em seus olhos

Créditos: Reprodução

J. K. Rowling não escreveu Harry Potter

As teorias dizem que J. K. Rowling não escreveu os livros de Harry Potter e a figura que conhecemos não passa de uma atriz. Os livros seriam escritos por vários ghost writers, que não teriam interesse nenhum em serem famosos pela fortuna que ganham

Créditos: Reprodução

Megan Fox não existe e é clone sintético

A atriz Megan Fox tem duas teorias para chamar de suas. Uma delas diz que ela não existe e é um personagem vivido por nada menos do que 23 pessoas. A outra afirma que ela é um clone sintético. Vai entender…

Créditos: Reprodução

Britney teria sido distração do governo Bush

Britney spears teve uma fase difícil em 2007 – quando raspou a cabeça e agrediu papparazzi. Segundo teóricos da conspiração, todo o bafafá com a princesinha do pop seria uma grande distração para os problemas George W. Bush nos Estados Unidos

Créditos: Reprodução

Elvis não morreu…

Sem dúvida, essa é uma das mais conhecidas teorias conspiratórias do mundo. Tem gente que ainda jura que Elvis Presley não morreu em 1977. Ele teria forjado a própria morte porque estaria cansado da fama. Outros dizem que ele estava sendo perseguido por mafiosos

Créditos: Reprodução

…e Michael Jackson também não

Michael Jackson morreu em 2009

Créditos: Reprodução

Michael Jackson foi castrado quimicamente

Michael Jackson teria sofrido, sem saber, uma castração química entre os 12 e os 20 anos, por causa de um remédio que tomou para acne. Por causa disso, ele teria uma voz tão aguda

Créditos: Reprodução

Keanu Reeves é imortal

Keanu Reeves não envelhece, né? Teorias acreditam que o ator é imortal e viveu sob identidade de muita gente famosa. Segundo o site “keanuisimmortal.com, como Carlos Magno, o primeiro imperador romano. A bondade que adquiriu ao longo do tempo também seria uma característica adiquirida através do tempo

Créditos: Reprodução

Kurt Cobain foi morto por Courtney Love

Kurt Cobain foi encontrado morto em abril de 1994. A polícia concluiu que foi suicídio. Porém, é claro que as teorias da conspiração também aconteceram nesse caso. Algumas pessoas acreditam que Courtney Love teria matado o marido, porque ele pretendia se divorciar dela e excluí-la do testamento

Créditos: Reprodução

CIA matou Marilyn Monroe

Essa teoria já é bem conhecida. A CIA é acusada de matar Marilyn Monroe porque ela sabia demais. Como ela bebia demais também, poderia contar segredos importantes. Ela morreu em 1962 devido a uma overdose de barbitúricos

Créditos: Reprodução

CIA matou Bob Marley

A CIA também é acusada pelos fãs de teorias da conspiração de matar Bob Marley. O cantor teria recebido botas da agência, que teria um fio de cobre. Esse fio estaria envenenado aos poucos o cantor com substâncias cancerígenas

Créditos: Reprodução

Nicolas Cage é um vampiro

Desde que encontraram uma foto de um homem extramamente parecido com Nicolas Cage, que datava da Guerra Civil Americana, as pessoas começaram a crer que o ator era um vampiro que ia se reinventando ao longo do tempo

Créditos: Reprodução

Stevie Wonder não é cego

Stevie Wonder ficou cego por causa de problema na retina em suas primeiras semanas de vida. Porém, algumas pessoas garantem que isso tudo não passa de uma grande mentira. Existem várias evidências para “comprovarem” essa ideia, todas sem muito sentido. Uma delas diz que uma prova seria que Stevie Wonder adora basquete e sempre compra cadeiras próximas à quadra. Segundo eles, não faz sentido comprar as melhores cadeiras se você não pode ver o jogo

Créditos: Reprodução

Tupac fingiu a própria morte

Tupac Shakur foi assassinado em 1996. Mesmo 20 anos depois as pessoas dizem que ele fingiu a própria morte para evitar ser preso e ser morto por rivais. Muita gente já disse ter visto o rapper por aí

Créditos: Reprodução

Desenho do Piu-piu é um plano extraterrestre

Nem um “famoso” desenho animado escapou dessa lista. Achava que o Piu-piu era só um personagem da sua infância? Tá enganado, queridinho. O desenho seria um plano alienígena para preparar os humanos para a miscigenação com raças extraterrestres. Enquanto você assistia ao desenho, eles colocavam em ação planos para dominar tudinho

Créditos: Reprodução

Robin Williams foi um sacrifício dos Illuminati

Nessa teoria, algumas pessoas acreditaram que Robin William, que cometeu suicídio em 2014, teria sido assassinado pelos Illuminati. A evidência seria um episódio de Family Guy, em que Peter Giffin transforma tudo o que toca em Robin Williams. Os teóricos dizem que a BBC já sabia que o ator teria morrido

Créditos: Reprodução

Xuxa fez pacto com diabo

Talvez essa seja a teoria mais conhecida pelos brasileiros. Teóricos da conspiração afirmam que o sucesso meteórico da apresentadora aconteceu por ela ter feito um pacto com o diabo. Como provas, estariam os famosos discos que se tocados ao contrário mostravam frases demoníacas

Créditos: Reprodução

