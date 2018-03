Túnel é fechado para prender criminosos que feriram policial no Leblon

Um policial militar (PM) do batalhão do Leblon, na zona sul, foi baleado ao trocar tiros com criminosos que tentaram assaltaram uma loja no bairro, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Os criminosos fugiram de carro e foram perseguidos por patrulhas da PM que, por medida de segurança, fecharam o túnel Zuzu Angel nos dois sentidos, tanto em direção a São Conrado quanto no sentido Barra da Tijuca. A interdição durou cerca de 10 minutos, mas a via já foi liberada ao tráfego. Na ação, os militares conseguiram prender dois criminosos dentro do túnel.

Durante a interdição da via, a opção foi seguir pela Avenida Niemeyer e pela Autoestrada Lagoa-Barra, que estão com tráfego pesado, devido ao aumento do número de carros desviados para elas.

Em nota, a Polícia Militar informou que no final da manhã de hoje (28), dois criminosos tentavam roubar uma loja na Rua General Urquiza, no Leblon, e foram surpreendidos por PMs do 23º Batalhão que patrulhavam o local. Houve confronto, um policial foi ferido e levado às pressas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul. Os criminosos, conseguiram fugir do local em um veículo Gol, de cor branca. Equipes do 23º BPM fizeram buscas aos criminosos, inclusive com bloqueios em várias vias, e conseguiram prender os dois no Túnel Zuzu Angel. Os criminosos foram reconhecidos pelos policiais militares e levados para a 14ª delegacia policial (Leblon), onde o caso está sendo registrado.

Reforço na Rocinha

A PM está reforçando o policiamento na favela da Rocinha, na zona sul, depois de um enfrentamento hoje (28) cedo entre equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e criminosos na Rua 2, na subida da comunidade. Na troca de tiros ninguém ficou ferido.

Fonte: Agência Brasil