Túnel do tempo: 10 séries que amamos e completam 20 anos em 2018

(Foto: divulgação) Sex and The City

Leia maisTitanic de brinquedo inflável em shopping de São Paulo gera …Wilmaaaaa! Sultão na Malásia ganha carro dos Flinstones de …

Sabe, teve uma época em que esse negócio de fazer maratona de séries em um único dia nem passava pela nossa cabeça. Netflix, então, era algo inimaginável. Precisávamos esperar uma semana inteira para assistir a um episódio inédito de nossas séries favoritas, e as opções eram poucas: dava para contar os títulos nos dedos das mãos. Isso há 20 anos, claro!

O ano de 1998 foi importantíssimo para nós, fãs de séries, pois nessa época estrearam algumas das produções mais influentes e que levamos para a vida toda. Suas temporadas também são eternamente reprisadas em canais pagos ou estão no catálogo da própria Netflix.

Por isso, listamos dez séries que completam duas décadas em 2018 e ainda são muito assistidas nos dias de hoje. Tem desde o drama adolescente Dawson’s Creek até a relevante Sex and the City, e sem deixar de esquecer da cômica That ’70s Show, e muitas outras. Só clássicos!

Bateu uma saudade, né?

Séries que amamos e completam 20 anos em 2018

1 de 10

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Dawson's Creek

Créditos: Divulgação

That '70s Show

Créditos: Divulgação

Sex and The City

Créditos: Divulgação

Will e Grace

Créditos: Divulgação

Felicity

Créditos: Divulgação

Charmed

Créditos: Divulgação

As Meninas Superpoderosas

Créditos: Divulgação

Becker

Créditos: Divulgação

Sports Night

Créditos: Divulgação

Catdog

Créditos: Divulgação

Mais galerias

TV e Cinema

Atores que ficaram a cara de seus personagens

TV e Cinema

4ª temporada de Black Mirror por Butcher Billy

TV e Cinema

Novas repórteres do BBB

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL