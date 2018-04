Tumulto entre guardas municipais e evangélicos deixa feridos no Rio

Uma confusão entre guardas municipais e seguidores da igreja evangélica Geração Jesus Cristo terminou com feridos na noite de ontem (26), em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Um dos fiéis continua internado no Hospital Municipal Miguel Couto.

Os fiéis dizem que estavam caminhando pela orla da praia à noite quando foram abordados pelos agentes e acusados de pichação de uma área pública.

Segundo a Guarda Municipal, o grupo foi flagrado pichando o Parque Garota de Ipanema. Um dos seguidores foi levado para a Delegacia de Copacabana (12ª DP) para ser autuado por crime ambiental. No local, 40 pessoas questionaram a ação dos guardas e a confusão começou, de acordo com a corporação.

No fim de semana, um grupo da mesma igreja já tinha sido flagrado fazendo inscrições em uma área pública com sprays, segundo a Guarda Municipal.

Os fiéis da igreja, conhecida por pintar inscrições como “Jesus voltará em 2070” e “Bíblia sim, Constituição não”, dizem que não estavam pichando a área e que foram agredidos sem motivo. Segundo eles, as inscrições que existem no local foram feitas há duas semanas.

A Guarda Municipal informou que vai “apurar com rigor a postura dos guardas flagrados no vídeo, que não condiz de forma alguma com os preceitos, orientação e procedimentos operacionais da instituição”.

Fonte: Agência Brasil