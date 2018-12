Tumor raro em menina desaparece sem explicação

Tumor raro em criança desaparece sem explicação

Um tumor cerebral inoperável de uma menina chamada Roxli Doss desapareceu e os médicos não têm explicação. “Ela é tão ativa quanto sempre foi”, disse o pai da menina, Scott Doss.

É difícil imaginar que em junho os médicos diagnosticaram Roxli com um tumor cerebral inoperável chamado Glioma Pontino Intrínseco Difuso.

“É muito raro, mas quando vemos isso, é uma doença destruidora”, disse a médica Virginia Harrod, do Centro Médico Infantil da Dell em Austin, Texas. “Você diminuiu sua capacidade de engolir, às vezes, perda de visão e capacidade de falar , eventualmente dificuldade em respirar “.

Harrod disse que o jovem de 11 anos passou por semanas de radiação, apesar de não haver cura. A família realizou um benefício para ela em agosto, e a comunidade respondeu de maneira grandiosa. Naquele momento, tudo que Gena e Scott Doss podiam fazer era rezar por um milagre.

“E nós conseguimos”, disse Gena. “Louvado seja Deus que nós fizemos”, agradeceu Scott.

“Quando vi pela primeira vez o exame de ressonância magnética de Roxli, foi realmente inacreditável”, disse Harrod. O tumor simplesmente desapareceu.

Fonte: Vírgula UOL