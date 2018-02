‘Tudo que eu precisava’, diz Marina Ruy Barbosa sobre viagem para interior no Carnaval

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa e amigas

Enquanto muitos se jogam no Carnaval, outros ficam descansando. Este foi o caso de Marina Ruy Barbosa. A atriz aproveitou o feriado para viajar para um lugar tranquilo e postou fotos neste sábado (10).

“A artista viajou para o interior junto com duas amigas, Suzana e Alana. Nas imagens, a artista aparece tranquila e sorridente em um belo vestido azul estampado”, disse a Caras, que apontou o local apenas como “interior”. “Tudo que eu precisava”, escreveu ela na legenda de uma das fotos.

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa

“Este é o primeiro carnaval de Marina depois de seu casamento com Xandinho Negrão. Os dois subiram ao altar em outubro de 2017″, ressaltou a publicação.

Carnaval dos famosos em 2018

1 de 82

Estaciona em Salvador

Caetano Veloso no Trio do Psirico no Carnaval de Salvador 2018, no sábado (10)

Créditos: Fred Pontes-divulgacao

Paris-Rio

Bruna Marquezine no Bloco da Favorita, no Rio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

100 anos do Bola Preta

Leandra Leal no Cordão do Bola Preta, no Rio

Créditos: Reprodução/Instagram

#índio não é fantasia

Paolla Oliveira foi criticada por fantasia de índia em baile

Créditos: Reprodução/Instagram

Disseram que Sheila Mello voltou americanizada

Sheila Mello no Agrada Gregos, em São Paulo

Créditos: Felipe Panfili/Divulgação

Rainha dos Baixinhos

Pabllo Vittar homenageou Xuxa

Créditos: Reprodução/Instagram

Homem das neves

Neymar postou foto seminu na neve com gorro de papai noel. Imagem ultrapassou três milhões de curtidas.

Créditos: Instagram/Reprodução

Só quero sossego

Marina Ruy Barbosa e amigas foram para o interior

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais que amigos, friends

Túlio Gadelha e Eduardo Sterblitch

Créditos: Reprodução/Instagram

Veveta, presente

Fernanda Paes Leme veste máscara de Ivete

Créditos: Reprodução/Instagram

Rainha dos Memes

Gretchen no Agrada Gregos, em São Paulo

Créditos: Felipe Panfili/Divulgação

Claudia e pai

Isto foi antes das gêmeas nascerem

Créditos: Sércio Freitas

Rainha do Axé

Isto também foi antes

Créditos: Reprodução/Instagram

Deborah Secco

Créditos: Reprodução/Instagram

Camila Coutinho

Créditos: Reginaldo Teixeira

Sheila Mello

Créditos: Felipe Panfili/Divulgação

Thayla Ayala

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Fernanda Paes Leme e João Vicente de Castro

Créditos: Felipe Panfili

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

André Marques

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ticiane Pinheiro, Sheron Menezzes e Fernanda Motta

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Bruno Gissoni

Créditos: Reprodução/Instagram

Flavia Viana e Ieié

Créditos: Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme no Expresso 2222

Créditos: Divulgação

Paolla Oliveira

Créditos: Reprodução/Instagram

Paloma Bernardi e Josie Pessoa

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Sheron Menezzes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ticiane Pinheiro, Carol Sampaio e Fernanda Motta

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Sheila Mello

Créditos: Felipe Panfili/Divulgação

Sheron Menezzes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Gisele Itié

Créditos: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro e Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa

Créditos: Reprodução/Instagram

Rafa Brites e Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Paloma Bernardi e Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Leandra Leal

Créditos: Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Mariana Goldfab

Créditos: Reprodução/Instagram

Rafa Brites

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ticiane Pinheiro

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Sheron Menezzes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Leandra Leal

Créditos: Reprodução/Instagram

Juliana Alves

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Leandra Leal

Créditos: Reprodução/Instagram

Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Patricia Davidson

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Michel Diamant e Joaquim Lopes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Michel Diamant, Bruna Marquezine e Priscila Costa

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Maria Joana

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Iza

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Josie Pessoa

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Turma da Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, Thayla Ayala , Fernanda Motta, Josie Pessoa, Rafa Brites,Sheron Menezzes , Carol Sampaio, Camila Coutinho, Maria Joana,Juliana Alves e Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Larissa Manoela

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Maria Joana e namorado

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Juliana Alves, Ale de Souza, Carol Sampaio e Camila Coutinho

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Camila Coutinho

Créditos: Reginaldo Teixeira

Josie Pessoa, Carol Sampaio e Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Joaquim Lopes, Carol Sampaio e Rafa Brites

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Larissa Manoela

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Jade Seba

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Josie Pessoa, Maria Joana e Paloma Bernadi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ellen Jabour e Camila Coutinho

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ellen Jabour

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Rafa Brites e Ale de Souza

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Paloma Bernardi e Josie Pessoa

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio e Joaquim Lopes

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Ellen Jabour

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Turma da Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Fernanda Motta

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Bruna Marquezine e Ale de Souza

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Bruna Marquezine

Créditos: Twitter/Reprodução

Carol Sampaio

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Turma da Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, Thayla Ayala , Fernanda Motta, Josie Pessoa, Rafa Brites,Sheron Menezzes , Carol Sampaio, Camila Coutinho, Maria Joana,Juliana Alves e Paloma Bernardi

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

Camila Coutinho

Créditos: Reginaldo Teixeira

Bruna Marquezine

Créditos: RT Fotografia/Brazil News/CS Eventos

