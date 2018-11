‘Tudo é questão de conhecer corpo’, diz Gio Ewbank

Giovanna Ewbank e a mãe, Deborah

Atriz, apresentadora, modelo e considerada uma das principais referências de moda e estilo do Brasil, Giovanna Ewbank hoje é seguida por mais de 16 milhões de usuários no Instagram e tem quase 3 milhões de inscritos no YouTube.

Gio, que vem ministrando o curso on-line Estilo Ewbank, ao lado de sua mãe, Deborah, falou com o Virgula sobre o assunto e nós começamos perguntando se é possível ter estilo sem dinheiro? “Sim, óbvio”, enfatizou.

“É tudo uma questão de conhecer seu corpo e deixar a criatividade agir. Existem peças básicas que podem ser reinventadas, como um vestido preto”, deu o toque.

“Eu, por exemplo, quando era jovem, eu mesmo fazia minhas roupas, e cheguei a ter um ateliê onde comecei a fazer roupas também para amigas.”

Em relação às lições que aprendeu com a mãe, Gio revelou: “De que não é preciso adotar todas as tendências que surgem. Às vezes temos a mania de aderir à qualquer novidade e algumas nem combinam conosco ou não nos favorecem. Além de que é fundamental conhecer seu biotipo, para assim aprender a suavizar o que não gostamos tanto no nosso corpo e valorizar os pontos que mais gostamos”.

Uma das poucas a transitar com excelência entre TV e internet, a mãe da Titi falou também sobre que características considera que um bom influenciador digital deva ter.

“Com certeza, conhecer seu público e aprender a se comunicar com ele. Nenhum formador de opinião digital consegue influenciar se ele não entender o que seu público precisa e quer. E a partir disso, é igualmente importante ter responsabilidade sobre o que você transmite e de como você passa a informação”, completou.

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso

Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso, Gio e Titi

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Giovanna Ewbank e a mãe, Deborah

Giovanna Ewbank e a mãe, Deborah

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso

Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso e Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso, Gio e Titi

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Titi Glagliasso

Giovanna Ewbank e a mãe, Deborah

Giovanna Ewbank e a mãe, Deborah

