Truque com farinha na direção do carro é mais uma prova de que somos o povo mais criativo

Não é segredo para ninguém que o povo brasileiro é extremamente criativo. Desde nomes de estabelecimentos, até às famosas ‘gambiarras’, todos os dias temos provas irrefutáveis de que o jeitinho brasileiro tem seus pontos positivos.

Gravado no melhor estilo ‘tutorial de blog de moda’, esses grandes homens mostraram com um pouco de farinha de trigo (cerca de 35 gramas, segundo um dos participantes da experiência) é o suficiente para deixar a direção hidráulica de um carro ainda mais leve.

Mesmo com o descrédito de alguns dos presentes (um deles chega a dizer que se a experiência não der certo, pelo menos poderiam comer ‘cupcakes‘) a mutreta parecer funcionar. Repare que, ao final do vídeo, o motorista consegue manobrar o veículo apenas com um dedo.

Ainda assim, devemos alertar que a pratica não é aconselhável, já que não se sabe o quão prejudicial isso pode ser para o carro.

Fonte: Vírgula UOL