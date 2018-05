Trump e Kardashian se reúnem na Casa Branca para discutir justiça

Encontro aconteceu na quarta-feira (30)

O presidente dos EUA Donald Trump se reuniu com a celebridade Kim Kardashian para discutir o sistema de justiça. O encontro aconteceu na Casa Branca, na quarta-feira (30). Entre os temas discutidos, Kim teria pedido revisão na condenação de Alice Marie Johnson, 63 anos. As informações são do The Guardian.

Após o encontro, Trump compartilhou imagem dos dois no Twitter. “Ótimo encontro com a Kim Kardashian hoje, falamos sobre reforma prisional e de sentença”, escreveu o presidente. Os detalhes sobre a conversa do presidente com a celebridade são incertos. Kim compartilhou agradecimento a Trump nas redes sociais.

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Fonte: Vírgula UOL