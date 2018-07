Tropas da PM fazem ação contra tráfico de drogas na Cidade de Deus

O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar – formado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), Choque e Batalhão de Ações com Cães – fizeram hoje (9) uma grande operação contra o tráfico de drogas na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Este é o terceiro dia consecutivo de ações da PM na comunidade que, desde sábado passado (7), vive confronto entre militares e traficantes de drogas.

No sábado, uma pessoa cuja identidade não foi informada pela Polícia Militar morreu depois que dois homens em uma motocicleta atiraram contra os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e houve perseguição e troca de tiros. Um dos motoqueiros foi preso e outro conseguiu fugir.

Fogo em pneus

Devido à morte, os moradores fecharam por cerca de 40 minutos a Linha Amarela, principal via expressa que liga a Barra da Tijuca à entrada da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A Avenida Edgar Werneck, que passa pela comunidade, também foi fechada pelos moradores, que atearam fogo em paus e pneus. Militares do Exército foram acionados para auxiliar na liberação das vias.

Na ação de hoje, os militares apreenderam uma pistola, um carregador, um radiotransmissor, 420 pinos de pó branco, 397 trouxinhas de maconha, um tablete de 1 quilo de maconha, dois tabletes de 200 gramas maconha, 6.428 trouxinhas de maconha, 337 pinos de cocaína, 415 sacolés de cocaína, 87 pedras de crack, 29 sacolés de haxixe e 34 frascos da substância cheirinho da loló. Dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Jacarepaguá.

Fonte: Agência Brasil