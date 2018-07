Trio de pelados é detido e medita em delegacia

Pelados em delegacia

A Polícia Militar deteve um homem e duas mulheres foram detidos por ato obsceno e resistência após serem flagrados nus na rua em Campinas, interior de São Paulo.

Levados para o Distrito Policial, eles sentaram no chão, sem roupa, e meditaram. Fotos foram parar nas redes sociais e viralizaram.

O homem tem 28 anos e é autônomo. As duas mulheres, as duas de 24 anos, são professora e engenheira mecânica.

O caso foi registrado como Termo Circunstanciado (para crimes de menor gravidade) e eles foram liberados.

Pelados em Campinas

Dois deles disseram à polícia ser usuários de ayahuasca. Uma das mulheres, que não teria tomado a bebida, citou “leis cósmicas”. “[Disse] que está aqui enquanto seres cósmicos, motivo único da harmonia das leis cósmicas com as leis planetárias”, afirmou.

O trio foi detido no Jardim Monte Belo 2. Uma vizinha chamou a polícia.

Fonte: Vírgula UOL