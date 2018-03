Tribalistas anunciam turnê por nove capitais brasileiras

(Foto: Daniel Mattar)

Nesta quarta, 28, os Tribalistas anunciaram uma turnê por nove capitais brasileiras entre julho e setembro deste ano.

O primeiro show será dia 28 de julho na Arena Fonte Nova, em Salvador. Depois Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte se apresentam dias 3 e 4 de agosto na Marina da Glória, no Rio de Janeiro e seguem dia 10 para o Centro de Convenções, em Recife. Dia 11 chegam ao Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, depois passam dia 18 pelo Allianz Parque, em São Paulo e dia 24 pela Arena Beira Rio, em Porto Alegre. Dia 25, a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba receberá o show. Finalizam a turnê em 1 de setembro na Arena Mané Garrincha, em Brasília, e dia 7 na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.

Entre os dias 5 e 9 de abril será feita uma pré-venda exclusiva de lote promocional, com número limitado de ingressos, aberta a qualquer pessoa. Para ter acesso ao benefício, é necessário se cadastrar no endereço www.eventim.com.br/tribalistas até as 11h do dia 4 de abril.

A venda de ingressos para o público em geral começa no dia 10 de abril, às 11h, através do site www.eventim.com.br e nos pontos de venda oficiais da Eventim em cada cidade. O limite de compra é de até 04 ingressos por CPF.

Fonte: Vírgula UOL