Sandy

Sandy já tinha contado que iria estrelar o clipe de Black Widow’s, música que canta em parceria com a banda de heavy metal Angra.

Agora, a faixa do álbum Omni, lançado no começo deste ano, finalmente ganhou um clipe e impactou a web ao exibir uma Sandy super trevosa!

Confira:

Fonte: Vírgula UOL