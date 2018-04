Três semanas sem Marielle: veja como o caso abalou o mundo

A vereadora Marielle Franco foi assassinada na noite de 14 de março com três tiros na cabeça e um no pescoço

Ela era socióloga, feminista e militante dos direitos humanos. Foi eleita vereadora do Rio de Janeiro em 2016, a segunda mulher mais votada em todo o país. Ela lutou contra a violência à mulher, pelo aborto, pela proteção da população LGBT, dos negros e moradores de favelas. Marielle Franco carregou a bandeira das minorias. Quando o presidente Michel Temer determinou a intervenção do exército brasileiro para controlar a violência no Rio, em fevereiro deste ano, ela não se calou. “Parem de nos matar”, disse Marielle, entre outras críticas à medida. Mas foi “demais”. Ela ignorou ameaças, permaneceu firme, até encontrarem uma forma de a calar.

Três tiros na cabeça e um no pescoço foi o preço que a propagadora do “lugar de mulher é onde ela quiser” teve que pagar. Ela foi morta menos de um mês depois da intervenção federal, na noite de 14 de março de 2018, há três semanas. A perda social de Marielle comoveu o Brasil e chamou a atenção do mundo para o caos em que o país se encontra. O caso foi reportado no mundo como “acordo político”, retaliação, perda política e social para o país. Veja como Marielle é vista pelo mundo na galeria de fotos:

A política brasileira Marielle Franco é assassinada na rua: um acordo político?

publicado no Volkskrant, na Holanda

Créditos: Reprodução

Brasil ainda em choque após o assassinato de Marielle Franco

publicado no l’Humanité, na França

Créditos: Reprodução

Brasil: da violência criminal à violência política

publicado no Libération, na França

Créditos: Reprodução

Brasil chora por uma mulher negra, lésbica e feminista

publicado no El País, na Espanha

Créditos: Reprodução

O assassinato de Marielle Franco representa tanto o passado do Brasil quanto seu futuro

publicado no Equal Times, na Bélgica

Créditos: Reprodução

Assassinato no Rio: Marielle Franco e a mídia do Brasil se dividem Rio

publicado no Aljazeera

Créditos: Reprodução

Assassinato de Marielle Franco: autoridades brasileiras sob pressão global para encontrar assassinos

publicado no The Guardian, na Inglaterra

Créditos: Reprodução

A Morte Violenta de um Político Progressista do Rio Provocou Luto em Massa e Protestos no Brasil

publicado na Time, nos EUA

Créditos: Reprodução

Violência e impunidade no Brasil

publicado no Irish News, na Irlanda

Créditos: Reprodução

“O objetivo do estado policial é suprimir e controlar os pobres.” Ela disse a verdade que foi assassinada por crueldade, mas fez os mais fracos do Brasil mais unidos

publicado no Storm, na China

Créditos: Reprodução

"Somos Marielle!"

publicado no Spiegel, na Alemanha

Créditos: Reprodução

Ela lutou contra a violência policial nas favelas: assassinato da ativista carioca Marielle Franco

publicado no Rai News, na Itália

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL