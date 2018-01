Três presos são encontrados mortos na Casa de Custódia de Curitiba

Três presos foram encontrados mortos no interior da Casa de Custódia de Curitiba na madrugada de hoje (14). Segundo a secretaria estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária, três detentos já assumiram a autoria dos homicídios, mas como decidiram só se pronunciar em juízo, a motivação dos crimes continua sendo investigada. A secretaria, no entanto, suspeita que os homicídios foram provocados por uma disputa interna entre os presos.

De acordo com o coordenador da Central de Flagrantes de Curitiba, delegado Fábio Machado dos Santos, os detentos Bruno Aparecido Guedes, 30, Giuseppe Luis dos Santos, 36, e Marcos Germano dos Santos, 36, foram mortos ao retornar à cela, logo após o fim do horário de visitas, por volta das 18 horas.

Ainda segundo o delegado, as vítimas apresentavam ferimentos letais causados por objetos perfurocortantes (armas brancas). Três "estoques" (lâminas de ferro com pontas afiadas) foram encontrados pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) – um deles cravado no corpo de uma das vítimas.

Após prestarem depoimento na Central de Flagrantes, os três suspeitos de homicídio qualificado foram reconduzidos para a própria Casa de Custódia.

Em funcionamento há 15 anos, a Casa de Custódia é classificada pelo Departamento Penitenciário paranaense como uma unidade de segurança máxima. Com 432 vagas, abriga 620 detentos – todos homens condenados ou que respondem a crimes contra mulheres.

