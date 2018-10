Três pessoas morrem em operação militar na região metropolitana do Rio

A operação deflagrada hoje (15), pela manhã, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, vai continuar por tempo indeterminado. O Comando Conjunto da Intervenção Federal na Segurança do Rio informou que, até o final da tarde desta segunda-feira, três pessoas morreram em decorrência de confronto com as forças de segurança. Além disso, houve registros de quatro prisões e foram apreendidos dois fuzis.

Ao longo do dia, os militares e agentes da Polícia Federal fizeram 282 revistas pessoais e de veículos. A nota do Comando Conjunto indicou ainda que nenhum civil sem envolvimento com o crime ou agente de segurança foi ferido.

Conforme o Comando Conjunto, a operação, inserida no contexto das medidas implementadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública em apoio e coordenação com a Polícia Federal, envolve cerco e estabilização dinâmica da área. A operação conta com 1.070 militares das Forças Armadas e 30 policiais federais, com apoio de veículos blindados e aeronaves.

Fonte: Agência Brasil