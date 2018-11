Três pessoas morrem em acidente com helicóptero em Mogi das Cruzes

Equipes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Civil foram deslocadas na manhã de hoje (4) para os trabalhos de perícia no local da queda de um helicóptero no início da noite de ontem (3), na cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Segundo o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, pelo menos três pessoas morreram. Elas ainda não foram identificadas.

Na manhã de hoje foi feita uma varredura na área onde a aeronave caiu. De acordo com os bombeiros, ainda não se sabe as causas, mas no final do dia de ontem ventava muto forte na região.

Fonte: Agência Brasil