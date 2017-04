Três militares do Exército morrem em treinamento em Barueri

Três militares do Exército Brasileiro, do 21º Depósito de Suprimentos do Comando Militar do Sudeste, morreram por volta das 18 h de hoje (24) em uma área de treinamento militar localizada em Barueri, na Grande São Paulo.

“Os militares estavam em instrução militar e participavam de atividade prevista no treinamento de combatente básico”, disse em nota o Comando Militar do Sudeste.

Um Inquérito Policial Militar será instaurado para apurar as causas das mortes. De acordo com o Exército, os nomes das vítimas serão divulgados à imprensa após as famílias serem comunicadas.

Fonte: Agência Brasil