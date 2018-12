Três meses após dar à luz, Bella Falconi exibe tanquinho: “Ainda tem flacidez”

Leia maisBebê do tamanho de barra de chocolate que nasceu de 5 meses sai …Quem nunca? Maridos entediados no shopping são flagrados em …

Bella Falconi deu à luz Stella, sua segunda filha com o empresário Ricardo Maguila, há três meses. Em foto postada no último domingo (02) em seu Instagram, a musa fitness exibiu uma barriga “tanquinho” e fez um “textão” para os fãs.

“Memória muscular e um dia de cada vez! Ainda que ter o abdômen trincado não seja mais um dos meus objetivos nessa fase atual, a memória muscular é algo que, inevitavelmente, me garante isso”, escreveu.

A musa fitness ainda afirmou: “E quando eu olho pra trás eu vejo que nada foi em vão, porque com cada tijolinho eu construí não apenas minha auto estima, que já não depende mais da minha imagem, mas principalmente minha saúde e condicionamento físico”.

Apesar disso, Bella ainda fez questão de ressaltar que ainda sofre com a flacidez. “Três meses pós-parto, ainda tem celulite, flacidez e tudo que faz de mim tão mulher como qualquer outra mulher. Eu não tenho mais o mesmo pique de 5 anos atrás, mas me apego ao fato de que sempre existirá alguma atividade que irá me motivar a ser cada dia melhor e por isso eu amo o Muay Thai!”, afirmou.

Fonte: Vírgula UOL