Três caçadores foram mortos e devorados por leões na África do Sul. Segundo informações do Daily Mail, o grupo foi atacados pelos emails depois de invadir a a Reserva Sibuys Game para arrancar e roubar os chifres de rinocerontes.

Partes dos corpos, incluindo as cabeças, e três pares de sapatos foram encontrados na área próxima aos leões. Assim como armas e machados.

Fonte: Vírgula UOL