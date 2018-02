Trem do metrô descarrila no Distrito Federal

Um trem do metrô do Distrito Federal (DF) descarrilou na manhã desta quarta-feira (28) entre as estações de Águas Claras e Arniqueiras. De acordo com o Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô/DF), o acidente ocorreu por volta das 9h. Apenas o motorista estava na composição e não sofreu ferimentos.

Alguns trechos do metrô foram interrompidos por conta do acidente. Em sua conta no Twitter, o Metrô-DF informou que as operações já estão normalizadas no trecho entre os terminais Samambaia e Ceilândia para Águas Claras (ida e volta) e da Estação Guará para a Central e de Central para Guará.

O governador do DF, Rodrigo Rollemberg, postou alguns comentários no Twitter do Metrô-DF. Em uma das postagens, Rollemberg disse: “devido a descarrilamento de um trem na Estação Arniqueiras, o trecho Arniqueiras – Concessionárias está com suas atividades interrompidas, mas equipes já foram mobilizadas para devolver o trem aos trilhos e corrigir o problema”.

"A partir do meio-dia haverá transbordo de ônibus para os usuários do @metrobrasilia entre as estações Arniqueiras e Águas Claras”, acrescentou o governador.

Fonte: Agência Brasil