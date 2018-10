TRE-MG: vídeo em que voto é processado antes do fim é falso

O Tribunal Regional de Minas Gerais ( -MG) informou que são falsos os vídeos e mensagens sobre votos processados antes que se pressione a tecla confirma na urna eletrônica. As informações falsas foram veiculadas nas redes sociais e aplicativos de bate-papo neste (7).

Em um dos vídeos divulgados, o eleitor digita a tecla 1 e automaticamente o restante do número de um dos candidatos à presidência é completado. Um técnico do TSE mostra neste vídeo como a imagem da suposta fraude foi montada e reitera que se trata de uma fake news.

Sobre outro vídeo que passou por análise técnica e apontava que ao apertar as últimas teclas referentes ao presidente, o voto não era processado, o TRE esclarece que também se trata de uma mentira.

“Nós comprovamos tecnicamente aqui pela comissão de auditoria da urna eletrônica que é uma enganação da pessoa que tenta induzir o eleitor a pensar dessa forma”, explicou Joemilson Donizetti Lopes, juiz auxiliar da corregedoria do TRE-MG.

“O que estamos vendo na verdade é a difusão da desinformação, da mentira, da notícia falsa. E isso acaba causando uma sensação de histeria nas pessoas”, completa o juiz.

Lopes ressaltou ainda que os modelos mais atuais da urna processam o voto mais rapidamente do que os modelos de 2008 e a mensagem de atualização e processamento do voto no final da votação é normal. “Todos os votos dados foram registrados”, ressalta.

