Tratamento ‘pênis facial’ é febre em Hollywood, entenda como funciona

Cate Blanchett visitou Nova York com Sandra Bullock para fazer o tratamento

As atrizes Cate Blanchett e Sandra Bullock se encontraram em Nova York para passar por um tratamento de beleza com um nome um tanto quanto chamativo: “pênis facial”. “Sandra e eu visitamos essa especialista em faces em Nova York, Georgia Louise, e ela aplica o pênis facial”, afirmou Cate Blanchett. Ela continuou: “eu não sei o que é isso, ou se o nome é somente por conta do cheiro parecido com o de esperma, mas tem uma enzima usada no tratamento e Sandra chama de pênis facial.

A especialista Georgia Louise explicou que o nome “pênis facial” é o título popular para um tratamento que envolve o uso de células-tronco retiradas do prepúcio de meninos coreanos. Essas células são colhidas durante a circuncisão dos meninos, prática comum na Coréia do Sul, e aplicadas na pele com micro-agulhas para estimular a produção de colágeno. Sandra e Cate não são as únicas fãs do tratamento. Georgia já fez o pênis facial em Emma Stone, Katy Perry e Alexander Wang.

Fonte: Vírgula UOL