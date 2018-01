Tratamento com injeções do próprio sangue faz mulher alcançar orgasmos múltiplos

Reprodução/The Sun Roxanne Macias

Leia mais13 filmes não pornográficos em que os atores realmente fizeram …

Roxanne Macias, de Londres, se submeteu a tratamento simples e não cirúrgico para conseguir ter orgasmos. Aos 35 anos, ela teria alcançado orgasmos múltiplos após passar pelo procedimento com injeções.

“Entre os 24 e 31 anos, eu estava saindo com um homem que tinha dez anos mais do que eu. Durante esse tempo, nossa vida sexual diminuiu até que, durante os últimos três anos, praticamente não tivemos sexo”, afirmou ela, que trabalha com vendas e marketing. Ela disse que a falta de desejo era de ambos os lados e eles decidiram pela separação.

“Quando o relacionamento acabou, minha confiança foi destruída”, completou. “A falta de sexo significava que eu sentia desprovido de qualquer feminilidade e, como resultado, minha confiança era baixa”, ressaltou.

Cerca de um ano depois, ela conheceu Vincent em uma festa e química bateu, mas Roxanne ainda estava incomodada por sua falta de libido e incapacidade de ter múltiplos orgasmos prolongados.

“Em 2015, ela ouviu falar sobre The O-Shot – um tratamento administrado pelo médico que pode aumentar o tamanho do ponto G, clitóris e lábios”, afirmou o The Sun.

“O procedimento foi realizado pelo doutora Shirin Lakhani, a primeira mulher médica qualificada para praticar o tratamento no Reino Unido, em sua clínica Elite Aesthetics, Kent”, detalhou a publicação.

O processo envolveu tirar sangue do braço de Roxanne, isolar as plaquetas responsáveis ​​pelo rejuvenescimento e depois injetá-lo de volta nas paredes internas de sua vagina e clitóris.

Ela conta que foi surpreendida após voltar a ter relações. “Eu comecei a sentir um formigamento lá e Vincent percebeu muito rapidamente porque me permitiu alcançar múltiplos orgasmos prolongados, algo que eu nunca tinha alcançado antes. Também melhorou minha libido”, afirmou.

Fonte: Vírgula UOL