Transporte no Rio estará normalizado amanhã, diz secretário

O secretário da Casa Civil do município do Rio de Janeiro, Paulo Messina, informou hoje (28) que está em andamento um plano para reabastecer as empresas de transporte para que os serviços de ônibus convencionais e o BRT estejam normalizados já no horário de pico da manhã desta terça-feira (29). Messina participou de reunião do gabinete de gerenciamento de crise da prefeitura carioca.

Messina também informou que as escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro voltam a funcionar normalmente também amanhã (29). Segundo ele, os hospitais municipais estão abastecidos dos insumos necessários para atender emergências.

Do mesmo modo, o serviço de coleta de lixo da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) seguirá sendo feito, sem interrupção. Segundo Messina, a continuidade desses serviços se deve às providências adotadas pela prefeitura e pelas escoltas de transporte das cargas de combustível realizadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. No último sábado, a Comlurb conseguiu uma liminar na Justiça que garante o abastecimento da frota e a circulação dos seus caminhões. Com isso, está conseguindo fazer a transferência dos resíduos para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR- Rio), em Seropédica, região metropolitana, e manter a coleta domiciliar em dia.

Devido aos bloqueios em rodovias que ligam à cidade a outros municípios, o Rio de Janeiro permanece em estágio de atenção desde a última sexta-feira (25).

Saúde

A secretaria Municipal de Saúde informou que está sendo dada prioridade ao atendimento dos serviços de urgência e emergência que não podem ser interrompidos, e os serviços que podem aguardar e não representam risco para o paciente estão sendo adiados, com o intuito de poupar os recursos disponíveis. “A alimentação dos pacientes, acompanhantes e profissionais está mantida, tendo sido realizadas adaptações necessárias aos cardápios”, informou a secretaria.

Os estoques de medicamentos e insumos, bem como cilindros de gases medicinais, são suficientes pelos próximos dias. O mesmo não ocorre em relação ao abastecimento de hemoderivados, devido ao baixo comparecimento ao Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) para doação de sangue.

As dificuldades enfrentadas no transporte público reduziram em cerca de 30% o comparecimento dos profissionais nos hospitais, a maior parte de nível médio. Hoje (28), cerca de 60% das unidades de atenção primária funcionaram, disse a prefeitura.

Prontidão

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) mantém a Guarda Municipal (GM-Rio), a Defesa Civil e o Centro de Operações Rio (COR) em regime de prontidão, seguindo os protocolos para situações emergenciais.

