Transparência, kimono e lingerie à mostra: veja o que mais rolou nos looks do segundo dia do Lolla

Todo mundo sabe que um festival não é feito só de música. Também rola muito o ver e ser visto, e se você se dispõe a ir para os holofotes, é bom ir preparado, né?

Como você sabe, o Virgula tá marcando presença no Lollapalooza 2018, e a gente ficou de olhou nas tendências fashionistas que rolaram por lá pra contar pra você. Os kimonos estavam em todos os lugares, o que é totalmente compreensível: essas peças são leves e coloridas, alegram o visual e, ao mesmo tempo, protegem do ventinho da noite. Se você tinha alguma dúvida de que os anos 1990 nunca acabaram, elas seriam todas mortas no Lollapalooza. Além do Pearl Jam arrastando ondas de camisas xadrezes para o público, a transparência também está com tudo! Tules, telas, tecidos de organza, rendas… Deixando bem à mostra aquela lingerie preta toda linda. E teve também quem deixou a transparência pra lá e se jogou na festa de sutiã aparecendo mesmo! As peças rendadas não precisam necessariamente, compor um look sexy: com a combinação certa, ela ajudam a compor um visual despojado e confortável. Dá uma olhada na nossa seleção do dia:

Os melhores looks do sábado no Lollapalooza 2018

Luciana Oliveira, 30

Créditos: Odhara Caroline

Lola Cavalcante, 24

Créditos: Odhara Caroline

Aretha Lima, 19

Créditos: Odhara Caroline

Lunna Remy, 17

Créditos: Odhara Caroline

Cibele Soares, 23

Créditos: Odhara Caroline

Marina de Paula, 19

Créditos: Odhara Caroline

Kermilin, 20

Créditos: Odhara Caroline

Gabriel Shinggi, 21

Créditos: Odhara Caroline

Luciana Rocha, 22

Créditos: Odhara Caroline

Isabela Dallape, 21

Créditos: Odhara Caroline

Alessa Daniel, 22

Créditos: Odhara Caroline

Camila Militão, 28

Créditos: Odhara Caroline

Cecília Mello, 24

Créditos: Odhara Caroline

Femi Ricnie, 29

Créditos: Odhara Caroline

Thaynara Souza, 24

Créditos: Odhara Caroline

Fernanda Grecco, 21

Créditos: Odhara Caroline

Isabela Maciel, 22

Créditos: Odhara Caroline

Marília Alves, 22

Créditos: Odhara Caroline

Marina Barreto, 25

Créditos: Odhara Caroline

Rebecca Freitas, 20

Créditos: Odhara Caroline

Thainara Dias, 28

Créditos: Odhara Caroline

Fonte: Vírgula UOL