Traje do Homem de Ferro é roubado de depósito da Marvel Studios

O traje do Homem de Ferro foi roubado de um depósito da Marvel Studios, em Los Angeles, nos Estados Unidos, informou o LA Times.

A polícia local investiga o roubo. O traje é o que foi usado no primeiro filme da trilogia por Robert Downey Jr, em 2008. O depósito fica em Pacoima.

Estima-se que o roubo aconteceu entre o final de fevereiro e o começo de abril. O valor estimado da peça de é de nada menos que US$ 325 mil (R$ 1,16 milhão).



