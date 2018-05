Traição: estudante manda recado à amiga e ex-noivo em formatura e viraliza

“Juro não pegar o noivo da coleguinha”, disse a aluna na cerimônia

Uma estudante de Direito mandou recado à amiga e ao ex-noivo durante cerimônia de formatura. Após liderar o juramento dos formandos, ela disse: “e juro não pegar o noivo da coleguinha”. A mensagem foi falada ao microfone, em frente a estudantes da Universidade Estácio de Sá em Nova Iguaçu e familiares, e o vídeo está bombando na web.

Segundo o Jornal Extra, a estudante publicou o vídeo na internet e já recebeu mais de 20 mil curtidas. A “amiga” teria se envolvido com o noivo da estudante: “desejo que sejam muito felizes”, escreveu a aluna ao publicar o vídeo. Ela contou que o ex-noivo decidiu terminar o relacionamento de cinco anos em novembro de 2017. Dois meses depois, ele anunciou o relacionamento com a amiga da estudante.

Elin Nordegren e Tiger Woods

Créditos: Getty Images

Matthew Fox e Jack Shephard

Créditos: reproducao

Anthony Weiner e Huma Abedin

Créditos: reproducao

Fergie e Josh Duhamel

Créditos: Getty Images

David Letterman e Regina Lasko

Créditos: reproducao

David Boreanaz

Créditos: Getty Images

Fernanda Torres e Andrucha Waddington

Cheryl Cole e Ashley

Créditos: Getty Images

Hugh Grant e Liz Hurley

Créditos: Getty Images

Jude Law e Sienna Miller assumem romance

Créditos: Getty Images

MelB e Stephen Belafonte

Créditos: Getty Images

Ronaldo e Bia Antony

Créditos: divulgacao

Hillary Clinton e Bill Clinton

Créditos: Getty Images

Amanhecer Parte 2 – Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart)

Créditos: reproducao

Deborah Secco e Roger Flores

Debora Secco descobriu a traição do marido e jogador de futebol, Roger Flores, em 2010. Quando o escândalo ocorreu os dois estavam juntos havia nove meses. O jogador estava saindo com a vencedora do concurso “Garota Fantástica” enquanto morava em Belo Horizonte. A atriz perdoou o marido e eles estão juntos até hoje.

Créditos: divulgacao

Fonte: Vírgula UOL