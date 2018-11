Tragédia de Mariana completa 3 anos; veja linha do tempo

A tragédia de Mariana, em Minas Gerais, completa três anos nesta segunda-feira (5). Na ocasião, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu liberando rejeitos de mineração no ambiente. No episódio, 19 pessoas morreram e comunidades foram destruídas, como o distrito de Bento Rodrigues. Houve também poluição da bacia do Rio Doce e devastação de vegetação. Desde novembro de 2016, tramita na Justiça Federal de Ponte Nova (MG) uma ação criminal sobre a tragédia, que se tornou o maior desastre ambiental já registrado no país.

Veja abaixo alguns fatos ocorridos no decorrer desse período.

3 anos da tragédia de Mariana Novembro de 2015 Barragem de Fundão, da mineradora Samarco, se rompe em Mariana liberando cerca de 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos, causando 19 mortes, destruição de comunidades, devastação de vegetação e poluição da bacia do Rio Doce leia mais Tragédia é a maior catástrofe ambiental na história do país leia mais Março de 2016 Mineradoras, governo federal e governos de Minas Gerais e do Espírito Santo firmam termo para reparação dos danos, calculados em R$ 20 bilhões leia mais Abril de 2016 Conselho do Patrimônio Cultural de Mariana (Compat) decide pelo tombamento dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu leia mais Maio de 2016 Moradores do distrito de Bento Rodrigues escolhem o local para reconstrução da comunidade Justiça Federal homologa acordo entre mineradoras e governos; MPF contesta leia mais Junho de 2016 Fundação Renova é criada para gerir as ações de reparação dos danos Agosto de 2016 Justiça Federal anula a homologação de acordo leia mais Outubro de 2016 22 pessoas e quatro empresas são denunciadas por crimes da tragédia de Mariana leia mais Novembro de 2016 Justiça aceita a denúncia criminal leia mais Samarco consegue aval para usar depósito em Ouro Preto e planeja retorno das atividades leia mais Janeiro de 2017 Mineradoras e MPF fecham acordo que pode levar à extinção da ação civil pública leia mais Abril de 2017 Empregados da Samarco aceitam segundo período de layoff leia mais Julho de 2017 Prefeitura de Santa Bárbara nega documento para que Samarco retome as atividades leia mais Justiça federal suspende tramitação da ação criminal da tragédia leia mais Outubro de 2017 Samarco prorroga por mais cinco meses o período de layoff de 800 funcionários leia mais Novembro de 2017 Justiça federal determina retomada da tramitação da ação criminal leia mais Fevereiro de 2018 Moradores de Bento Rodrigues aprovam projeto urbanístico para reconstrução da comunidade leia mais Maio de 2018 Fundação Renova implanta o canteiro de obras para reconstrução de Bento Rodrigues leia mais

Fonte: Agência Brasil