Traficante é preso após aparecer em clipe

Leia maisIdosas convidam garçons nus para servirem o jantar por uma noite …Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Francisco Tejón, líder do clã de Los Castañas, um dos principais grupos de narcotraficantes de Campo de Gibraltar, na Espanha, foi preso pela polícia.

Tejón lidera o grupo com seu irmão Antonio Tejón. Recentemente, Francisco apareceu em um videoclipe do cantor de origem cubana Clase A.

A música em questão chama-se Candela e o vídeo chegou a alcançar mais de 50 mil visualizações, mas foi tirado do ar.

Ostentação em clipe

Clase A aparece em várias ocasiões com o traficante no clipe. Na primeira cena, os dois aparecem em um Bentley Continental.

Tejón estava sendo procurado desde 2016.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Traficante é preso após aparecer em clipe

Traficante é preso após aparecer em clipe

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Mulher cai em tanque com tubarões em shopping

Homem come pizza todo dia

Mais galerias

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Mulher cai em tanque com tubarões em shopping

Homem come pizza todo dia

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1294680’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL