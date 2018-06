‘Traficante’ e ‘estuprador’, diz mulher fã de Trump a mexicano nos EUA

Mulher considera Trump uma inspiração

O vídeo de uma mulher da Califórnia fazendo acusações preconceituosas sobre mexicanos está se espalhando nas redes sociais. Nas imagens, o jovem Esteban Guzman, 27 anos, aparece sendo humilhado por uma mulher dos EUA. “Estupradores” e “animais” diz ela sobre os mexicanos, e afirma que tem o presidente Donald Trump como inspiração. As informações são do Independent.

Esteban publicou o vídeo de 35 segundos no Facebook. “Obrigado por votarem no Trump, pois graças a ele a todo lugar que eu vou, sou um estuprador, animal e traficante. Você não sabe como é se sentir tão odiado”, escreveu Esteban no post.

