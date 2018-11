Tradição real pede que convidados subam na balança antes e depois da ceia de Natal

Falta pouco mais de um mês para o Natal e, segundo o site Insider, a família real britânica tem uma tradição incomum nesta data. Os convidados devem se pesar na chegada e na saída da festa em uma balança que fica na entrada do palácio.

A prática teria começado no início dos anos 1900 com o rei Edward VII. De acordo com a especialista em família real Ingrid Seward, ele estava preocupado que os convidados não estivessem comendo o suficiente na ceia natalina.

Fonte: Vírgula UOL