Trabalho integrado localiza vítimas de ‘sequestro relâmpago’ em Cuiabá

Esforços integrados envolvendo a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), unidades da Polícia Judiciária Civil, em conjunto com a Polícia Militar, conseguiram localizar as vítimas obrigadas a seguir com três criminosos, após assalto ocorrido no bairro Jardim Europa, na noite de sexta-feira (19).

As vítimas foram encontradas na manhã deste sábado (20). Após o assalto, os dois jovens, de 29 e 20 anos, foram levados para a cidade de Várzea Grande, nas proximidades à Ponte Nova, enquanto os criminosos realizavam saques com os cartões de banco das vítimas.

Após familiares dos jovens realizarem o bloqueio dos cartões – e os bandidos acreditarem que o saldo havia acabado – as vítimas foram liberadas, sendo posteriormente encontradas em uma chácara, sem lesões físicas.

O delegado titular da GCCO, Diogo Santana, explica que a Polícia Civil em contato com familiares de uma das vítimas, verificou provável localização em trânsito do veículo HB20, cor prata, roubado durante a ação criminosa.

Com agilidade, DERRFVA / GCCO acionaram na manhã deste sábado o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) para que uma equipe policial que estivesse mais próximo ao local onde se encontrava o veículo pudesse realizar a abordagem, o que aconteceu com ação de policiais militares que estavam nas proximidades do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá.

Os autores do roubo com restrição de liberdade da vítima serão apresentados pela Polícia Militar à Central de Flagrantes da Capital.

O caso ficará sob investigação da DERRFVA, sob comando do delegado titular Vitor Hugo Bruzulato Teixeira que destaca a união de esforços das forças de segurança para o êxito rápido da ocorrência. “O trabalho integrado entre DERRFVA, GCCO, Rotam, Polícia Militar e Ciopaer foi fundamental para o desfecho ágil e positivo do caso”.