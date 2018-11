Trabalho de escoramento em viaduto paulistano prossegue neste sábado

O trabalho de escoramento no viaduto da Marginal Pinheiros, que cedeu cerca de 2 metros na última quinta-feira (15) continua neste sábado (17). Durante a madrugada, operários trabalharam no local, que fica perto da Ponte do Jaguaré, zona oeste da capital paulista. O degrau formado pela parte do viaduto que cedeu amanheceu pichado.

Ontem (16) as ações de escoramento foram aceleradas por causa de uma movimentação de 7 milímetros. Na ocasião, o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitor Aly, disse que o objetivo inicial era garantir a segurança e evitar que a estrutura sofresse um colapso. Depois dos trabalhos de escoramento é que a prefeitura vai estudar o que ocorreu e buscar em uma solução.

A pista expressa da Marginal Pinheiros está fechada desde o incidente, no sentido Castelo Branco, desde a Ponte Transamérica até a Ponte do Jaguaré. O trânsito está sendo desviado para a pista local.

A prefeitura de São Paulo vai liberar o rodízio municipal de veículos em trecho da Marginal Pinheiros por causa dos transtornos provocados pela interdição da via. A circulação de todos os veículos será liberada no sentido Castelo Branco, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Ponte dos Remédios, a partir da próxima quarta-feira (21). Até o dia 20, o rodízio já estaria suspenso por causa do feriado prolongado. A suspensão será mantida até a liberação total da pista.

Devido à trepidação causada à estrutura, a circulação de trens da Linha 9-Esmeralda da CPTM, que passa sob o viaduto, foi interrompida entre as estações Pinheiros e Ceasa desde a manhã de ontem (16). As estações Villa Lobos-Jaguaré e Cidade Universitária estão fechadas. O sistema de ônibus gratuito Paese foi acionado e faz a integração no trecho interrompido.

Fonte: Agência Brasil