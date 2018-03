Trabalhadores da Vila Kennedy terão cursos de capacitação em quatro áreas

Manicures, cabeleeireiros, feirantes e barraqueiros serão capacitados na Vila Kennedy Arquivo/Agência Brasil

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje (20) mais uma ação na Vila Kennedy, na zona oeste da cidade: a criação de cursos de capacitação para feirantes e barraqueiros, cabeleireiras e manicures. Para dar tranquilidade aos moradores, a comunidade está ocupada por tropas do Exército desde fevereiro, quanto teve início a intervenção federal na segurança do estado. As ações são feitas durante o dia. À noite e durante a madrugada, a Polícia Militar (PM) faz o policiamento ostensivo e repressivo na comunidade.

No último fim de semana, o prefeito Marcelo Crivella distribuiu licenças e regularizou a situação dos 49 comerciantes da Praça Miami, que tiveram os quiosques destruídos em uma ação muito criticada da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Agora, estão sendo oferecidos cursos da Vigilância Sanitária de capacitação e qualificação para feirantes e barraqueiros da região. Após os cursos, já com mais de 250 inscritos, as pessoas que trabalham com alimentos e como cabeleireiros e manicures receberão certificado e licenciamento sanitário para exercer legalmente suas atividades.

Crivella anunciou que a prefeitura vai abrir uma linha de crédito para quem pretende ter o próprio salão de beleza. “A gente tem que apoiar essas pessoas guerreiras que sonham ter seu negócio e que precisam do curso da Vigilância Sanitária para que, quando estiverem fazendo unha ou cortando cabelo, não espalhem doenças, nem façam nada que seja insalubre”, afirmou.

O prefeito reafirmou que a Vila Kennedy é prioridade e disse que deseja transformar a comunidade em modelo. “Estamos trazendo cursos para as pessoas terem empregabilidade, estamos trazendo ajuda para elas começarem seu negócio. A presença das Forças Armadas aqui ajuda muito, porque traz estabilidade. Vamos asfaltar ruas, melhorar a iluminação e limpar o Rio Sardinha. E, sobretudo, as duas praças, que são compromissos nossos.”

Fonte: Agência Brasil