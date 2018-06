Torcida não sabe se comemora saída da Argentina da Copa ou teme a França

A torcida brasileira está confusa no Twitter depois da vitória de 4 a 3 da França sobre a seleção argentina. De um lado, ela comemora a eliminação da Argentina da Copa, neste sábado (30). E, de outro, já está sofrendo por antecedência de talvez a seleção brasileira pegar a França na semifinal da competição.



to zoando a Argentina kkk | Brasil pode pegar a França pic.twitter.com/CwLRfOI6Nz

— detremura (@detremura) 30 de junho de 2018

primeiro a gente zua a Argentina depois a gente teme o time da França

— cleytu (@cleytu) 30 de junho de 2018

AGORA É OFICIAL GALERA!

OH DI MARIA

OH MASCHERANO

OH MESSI TCHAU

MESSI TCHAU

MESSI TCHAU TCHAU TCHAU

O ARGENTINO ESTÁ CHORANDO

PQ ESSA COPA EU VOU GANHAR

França x Argentina #ArgentinaVsFrancia#FRAARG

MBAPPÉ pic.twitter.com/6nhdvTK7bu

— Julieny (@julieny_dias) 30 de junho de 2018

Adeus Argentina eliminada / aí eu lembro que a França tá no mesmo chaveamento que a gente pic.twitter.com/m8ShSvZIcG

— Fenanda (@Fenandinha_) 30 de junho de 2018

Feliz pela frança

Com medo da frança

— Pedro Brasiliano (@pedrooneto) 30 de junho de 2018

VAI FRANÇA mas se pegar o Brasil é FODA-SE FRANÇA

— lucca (@lkeysb) 30 de junho de 2018

tô triste pelo messi

feliz pela frança

feliz pela argentina ter sido fodida

preocupada se a gente pegar a frança

— rafaela do hexa (@kcclvescontroI) 30 de junho de 2018

Agora quem vai eliminar a França????

Nao quero esses cara perto do menino Ney

— A louca de gêmeos (@aloucadegemeos) 30 de junho de 2018

Cara essa seleção da França tá gigante Deus me free

— Dani (@danimirannda) 30 de junho de 2018

França ganhou da Argentina

Brasil pode jogar contra França pic.twitter.com/5Mmq3Q80gN

— Ka a+ T.O.P utted (@TOPbigbangBR) 30 de junho de 2018

Fonte: Vírgula UOL