Torcida brasileira vai à loucura com nome do novo hotel da seleção

Na noite desta quarta-feira (20), a seleção brasileira chega em São Petersburgo, na Rússia, onde entra em campo pela segunda vez nesta Copa do Mundo. Até começar o jogo contra a Costa Rica, na próxima sexta-feira, os brasileiros estão preocupados com outra coisa: o nome do hotel cinco estrelas em que Neymar e seus companheiros vão se hospedar pelos próximos dias. Corinthia é o nome dele.

Muito próximo de Corinthians, time brasileiro do qual Tite já foi vitorioso treinador e em que os convocados Cássio e Fagner jogam atualmente. A internet enlouqueceu com a coincidência e se dividiu entre aprovação e aquela famosa rixa de torcida de futebol.

Confira algumas das hilárias reações da torcida na galeria abaixo:

Torcida vibra com nome do hotel da seleção na Rússia

O hotel, em São Petersburgo, chama Corinthia, quase o mesmo que o clube brasileiro do qual o treinador Tite também já foi técnico

Créditos: Reprodução / Twitter

Fechar X

Fonte: Vírgula UOL