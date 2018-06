‘Torcida Brasil’: com música ‘Levanta, Neymar’, Sargento Pimenta faz show bem humorado

[Por Roseane Santos] O bloco Sargento Pimenta se apresentou logo depois do jogo Brasil x Costa Rica, na Marina da Glória, na última sexta-feira, 22. O show faz parte do Projeto Torcida Brasil, patrocinado pelos cartões Ourocard Visa.Com bom humor, o grito de comando para a começar a primeira música foi “Levanta, Neymar”, uma brincadeira que rolava nos bastidores sobre o camisa 10 da seleção. Um dos fundadores do bloco, Leandro Donner, falou que sentiu a vibração diferente do público, apesar de não está acompanhando a Copa do Mundo. ” Hoje foi diferente. Nós tocamos em um evento ao ar livre no Brasil x Suíça e o povo estava bem morno. Agora também vem final de semana, todo mundo fica mais animado”, lembra.Leia mais’Torcida Brasil’: Capital Inicial agita Marina da Glória após …Ele falou que a vitória da seleção foi um estímulo para o público se envolver mais com os músicos. “Quanto melhor o resultado, melhor a participação das pessoas no show. Percebi muito isso hoje”, disse.Sargento Pimenta é um dos blocos de mais famosos do Rio de Janeiro. Fundado em 2010, desfila no bairro do Flamengo, na Zona Sul da cidade. O nome é uma referência ao álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, e o repertório do bloco é formado principalmente por versões de canções da banda de rock The Beatles, interpretadas com arranjos de samba, marcha, maracatu e outros ritmos brasileiros.Depois da estréia em 2011, no bairro de Botafogo, o sucesso foi tão grande que o bloco passou a desfilar no Aterro do Flamengo. Em 2015 e 2016, o público foi calculado em 180 mil pessoas e em 2017 totalizaram 500 mil foliões.O Torcida Brasil será realizado com três eventos no Rio de Janeiro, na Marina da Glória (na primeira fase), três eventos em São Paulo, no Expo Barra Funda (oitavas, quartas e semi) e um evento em Brasília, no CCBB (final). Os ingressos estão à venda pelo site www.ingressocerto.com.Torcida Brasil é patrocinado pelos cartões Ourocard Visa.

Fonte: Vírgula UOL