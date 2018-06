Torcida Brasil chega a São Paulo com Zé Neto & Cristiano

Zé Neto e Cristiano, atração do Torcida Brasil

Depois do sucesso no Rio de Janeiro, quando ocupou a Marina da Glória, o Torcida Brasil chega ao Expo Barra Funda, onde promete incendiar a torcida no maior acontecimento de futebol do mundo, com shows de Zé Neto & Cristiano, Diogo Nogueira, Péricles, e fechando com Alexandre Pires e Leo Santana, entre outras atrações.

Serão realizados três eventos em São Paulo no Expo Barra Funda (oitavas, quartas e semi), no Rio de Janeiro, na(na primeira fase), três e um em Brasília, no CCBB (final). Os ingressos, a partir de R$40 (meia) / R$80 (inteira), podem ser adquiridos pelo site www.ingressocerto.com.br. O evento contará ainda com uma área Open Bar (R$90), além de uma área Ouro (R$120).

O Expo Barra Funda, em SP, receberá atrações especiais para quem for curtir o Torcida Brasil, além de oferecer a transmissão dos jogos num mega telão, DJ João Rodrigo e roda de samba com o grupo “Samba do Sol” em todos os eventos.

Nesta segunda ( 2), (Oitavas de Final), estão programados Bloco Casa Comigo e show de Zé Neto & Cristiano, uma das duplas mais festejadas da atualidade, com o sucesso da recém-lançada Bebida na Ferida.

Já no dia 06 de julho (Quartas de Final), o show fica por conta de Diogo Nogueira, embaixador do projeto Torcida Brasil, que receberá como convidado especial o cantor Péricles.

Haverá ainda o bloco Domingo Ela Não Vai. Já no dia 10 de julho (Semi-Final) as atrações serão Alexandre Pires e o Baile do Nego Véio, animando com os maiores hits dos anos 90, como “Cheio de Mania”, da Raça Negra e “O Canto da Cidade”, de Daniela Mercury, e fechando o evento com o swing de Leo Santana.

O Megaevento conta com ações especiais com shows, roda de samba, blocos de Carnaval e claro, transmissão dos jogos. Um oferecimento Visa.



Clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa têm diversos benefícios exclusivos para compra de ingressos na função crédito, como pré-vendas, 50% de desconto limitado a quatro por CPF e enquanto durarem os estoques, – e parcelamento em três vezes sem juros. clientes com Ourocard e conta ativa na Livelo, podem resgatar ingressos com pontos.

Clientes com Ourocard Visa Infinite, Ourocard Platinum Visa e Ourocard Estilo Platinum Visa, contam com isenção da taxa de conveniência e da taxa de entrega. Nos eventos, os clientes com Ourocard Visa contarão com 20% de desconto nos bares e terão entradas exclusivas, assim como caixas.



PROGRAMAÇÃO

São Paulo – Expo Barra Funda

· 02.07 (Segunda-feira) – Oitavas de Final

09:00: Abertura do evento com DJ João Rodrigo

09:30: Bloco Casa Comigo

10:30: Início da Transmissão

13:15: DJ João Rodrigo

14:30: Show Zé Neto e Cristiano

15:30: DJ João Rodrigo

16:30: Roda de Samba com “Samba do Sol”

· 06.07 (Sexta-feira) – Quartas de final

13:00: Abertura do evento com DJ Joao Rodrigo

13:30: Bloco Domingo Ela Não Vai

14:30: Início da Transmissão

17:15: Show Diogo Nogueira com Participação Especial de Péricles

18:45: DJ João Rodrigo

19:15: Roda de Samba com “Samba do Sol”

· 10.07 (Terça-feira) – Semi-final

13:00: Abertura do evento com DJ João Rodrigo

13:30: Roda de Samba com “Samba do Sol”

14:30: Início da Transmissão

17:15: Show Alexandre Pires

18:30: DJ João Rodrigo

19:30: Leo Santana

SERVIÇO

O Expo Barra Funda fica localizado na rua Tagipuru, 1001, Barra Funda.

R$- 90 – Open Bar

R$ 120 – Área Ouro

Telefone: (11) 3864-5566

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos para os shows de São Paulo e Brasília estão à venda por meio da www.ingressocerto.com.br

