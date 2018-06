‘Torcida Brasil’: Capital Inicial agita Marina da Glória após vitória da Seleção

(Foto: Virna Santolia) Capital Inicial no ‘Torcida Brasil’

[Por Roseane Santos] A sexta-feira, 22, começou tensa com o jogo entre Brasil e Costa Rica, mas acabou em uma grande festa. Depois do placar de 2 a 0 ser decidido nos minutos finais da competição, os torcedores não economizaram alegria e festejaram a vitória da Seleção Brasileira na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, durante o projeto Torcida Brasil.

Logo após o término da partida, centenas de pessoas dançaram ao som do bloco Sargento Pimenta, que é famoso por tocar músicas dos Beatles em ritmo de carnaval. O grupo ainda brincou puxando um coro de “Levanta Neymar” e tocou alguns sucessos nacionais, como Eu só quero um xodó, de Dominguinhos.

(Foto: Virna Santolia) Bloco Sargento Pimenta no ‘Torcida Brasil’

O ponto alto da festa foi quando o show principal do dia, o Capital Inicial, entrou em campo. “Eu pensei que o povo estaria desanimado porque era hora do almoço, mas vejo isso aqui desse jeito. Isso é Rio de Janeiro”, falou o vocalista Dinho Ouro Preto ao ver a casa cheia e o público empolgado. Os roqueiros brasilienses fizeram os fãs se emocionarem com o hit Primeiros Erros, formando um grande coro com a platéia.

Em certo momento, Dinho ironizou a atual situação do país em relação à Seleção Brasileira. “Foi por pouco, mas o Brasil ganhou o jogo, ufa… Essas horas poderíamos estar igual aos argentinos procurando um culpado pela derrota, ou não, mas acho que já saberíamos, se perder é culpa do Temer”, brincou o cantor e finalizou: “A gente não teria esse problema de procurar um culpado”.

Com essa deixa, o público puxou o coro “Fora Temer” em protesto. Uma dessas manifestações foi durante a música Que País é Esse, da Legião Urbana.

(Foto: Virna Santolia) Capital Inicial no ‘Torcida Brasil’

A última atração foi o Casuarina, com a sua roda de samba. Muitas pessoas não estavam com vontade de deixar local e ficaram dançando até a última música do DJ, que encerrou o evento.

O Torcida Brasil será realizado com três eventos no Rio de Janeiro, na Marina da Glória (na primeira fase), três eventos em São Paulo, no Expo Barra Funda (oitavas, quartas e semi) e um evento em Brasília, no CCBB (final). Os ingressos estão à venda pelo site www.ingressocerto.com.

Torcida Brasil é patrocinado pelos cartões Ourocard Visa.

Fonte: Vírgula UOL