Torcedores esperam bom desempenho de países árabes

Mesmo com a derrota da Arábia Saudita por 5 a 0 contra o time da Rússia, torcedores árabes que estiveram hoje (14) no Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, para assistir a abertura da Copa do Mundo de 2018 estão otimistas e esperam que os times árabes tenham o melhor desempenho possível neste Mundial. Além da Arábia Saudita, também estão na competição Egito, Tunísia e Marrocos.

O convite para assistir ao primeiro jogo do Mundial foi feito em uma parceria da instituição com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que ofereceu um pequeno buffet para o público. A ideia é reunir a comunidade de migrantes e descentes para assistir as partidas dos times dos países árabes classificados para a primeira fase da Copa.

Há quatro anos no Brasil, o egípcio Ramy Mustafá disse que o futebol é um esporte com muito apelo no seu país de origem.

“Os egípcios são fanáticos por futebol, acompanham até mais do que no Brasil”, ressaltou.

Mustafá disse que torce para que os árabes tenham bom desempenho. Mais cedo, ele torcia para que a Arábia Saudita vencesse tanto a partida de abertura da Copa como o próximo jogo contra o Uruguai. Assim, o time chegaria em posição confortável e não precisaria disputar a classificação com o Egito na partida que ocorrerá no próximo dia 25. “Para não ter briga no último jogo”, enfatizou.

Para este Mundial, ele diz estar confiante no desempenho da seleção do Egito com a participação do atacante Mohamed Salah, grande estrela do time. “O Egito está forte com a volta do Salah, um dos melhores jogadores do mundo. Se Deus quiser, ele vai começar amanhã [no jogo contra o Uruguai]. Ele faz toda a diferença”, disse, animado.

Salah machucou o ombro em maio, jogando pelo time inglês Liverpool, e ainda está em recuperação.

Segundo um dos responsáveis por representar a Arábia Saudita na Câmara de Comércio, o brasileiro Rafael Solimeo, o Egito é realmente o time, entre os países árabes, com melhores chances no Mundial. “A gente está feliz que o ombro do Salah está melhor e que ele vai poder participar da Copa”, disse destacando a importância do atacante.

Para assistir os jogos no Museu do Futebol é preciso apenas pagar o ingresso regular que custa R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Fonte: Agência Brasil