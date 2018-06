Torcedores em São Paulo estão otimistas para o jogo do Brasil

O centro de São Paulo está animado horas antes do início do jogo do Brasil contra a Sérvia na última rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Muitos paulistanos já foram trabalhar de verde e amarelo para torcer logo depois do expediente, às 15h.

Na praça da República, uma loja fatura com as vendas, de última hora, de camisetas, vuvuzelas, chapéus e bandeiras. O vendedor Lício Fagundes, 38 anos, disse que o comércio ficará fechado durante a partida, mas reabrirá logo depois. “Se o Brasil vai ganhando as partidas, isso ajuda o brasileiro, todo mundo sai ganhando. Comerciantes, restaurantes, todos querem ver a seleção ganhando”, disse.

Um restaurante no centro, todo decorado com bandeirinhas, tenta atrair clientes para o horário do jogo. “Esperamos que o pessoal que vem para almoçar permaneça até o horário do jogo. Muita gente vai embora 13h, então o pessoal que almoça esse horário vai embora direto. Mas muitos falaram que vem para cá. Vai ter mais gente que um dia de semana normal”, avalia Wilson Salgado Leal, 33 anos, gerente do estabelecimento.

Ailson Souza, atendente de uma banca de jornal. ouvia atento, no rádio, ao jogo da Alemanha contra a Coreia do Sul. “Não vamos fechar a banca, vou ouvir o jogo do Brasil pelo rádio também. Espero que seja três a um. O Brasil vai jogar bem”, disse.

O taxista Nilo Sérgio Machado, 63 anos, não estava tão otimista. “O sete a um [da eliminação da Alemanha] ainda dói. Estou muito preocupado. Vou torcer mesmo assim, mas não estou muito confiante não”, disse. Ele vai trabalhar no horário do jogo e deve assistir pela televisão do seu carro, se estiver parado aguardando passageiro. “No outro jogo do Brasil, não consegui ver porque peguei passageiro para outra cidade e a televisão não pegou na estrada.

Vila Madalena

O tradicional bairro boêmio Vila Madalena é outro local que deve atrair grande número de torcedores. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai intensificar o monitoramento, fiscalização e orientação do trânsito durante o jogo do Brasil nesse local. Não estão previstos bloqueios de ruas, mas a CET poderá colocar em prática um plano operacional de contingência para monitoramento do trânsito, em caso de necessidade.

Alguns pontos de ônibus já estão lotados com torcedores querendo voltar para casa para acompanhar a partida. A São Paulo Transporte (SPTrans) informou que adequou a circulação de ônibus hoje, já que muitas empresas modificaram os horários de entrada e saída dos funcionários. A operação dos ônibus municipais é monitorada em tempo real para dar resposta imediata ao aumento da demanda em horários fora dos períodos de pico tradicionais.

Fonte: Agência Brasil