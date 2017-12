Torcedores do Flamengo invadem Maracanã e provocam tumulto no entorno do estádio

Torcedores do Flamengo provocaram tumulto ontem (13) no entorno do Estádio do Maracanã, durante o jogo do clube contra o Estudiantes, da Argentina, pela final da Copa Sul-Americana. Os torcedores chegaram a invadir o estádio pelos portões de acesso da Avenida Radial Oeste.

Um carro foi depredado e seu motorista agredido por torcedores. Policiais militares do Batalhão de Choque tentaram controlar o tumulto com o uso de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Depois da confusão, alguns torcedores foram encaminhados para o Juizado Especial do Torcedor, dentro do próprio estádio do Maracanã.

Houve confusão entre torcedores também no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. Vários deles foram encaminhados para a delegacia.

Fonte: Agência Brasil