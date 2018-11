‘Torcedora’ responderá na Justiça por dançar sobre ambulância

Mulher responderá na Justiça por dançar sobre ambulância

Leia maisBalada na hora do almoço para pessoas com mais de 60 anos faz …Mulher de 21 anos diz no tribunal que perdoa e defende marido que …

Uma mulher que foi fotografada dançando em cima de uma ambulância após a vitória nas quartas-de-final da Copa do Mundo da Inglaterra foi indiciada.

Larissa Bell, 21, de East Kilbride, deve comparecer ao tribunal em Londres no final deste mês, juntamente com três homens acusados ​​de danos criminais.

Ela foi filmada em pé em cima de um carro de ambulância enquanto uma multidão aplaudia em volta.

O veículo foi supostamente destruído perto da estação de London Bridge, depois da vitória da Inglaterra por 2 a 0 na Copa do Mundo contra a Suécia, na Rússia, em 7 de julho.

Bell estava hospedado com amigos em Orpington, no sudeste de Londres, e viajou para o coração da capital para assistir ao jogo.

Os fãs de futebol responderam às imagens levantando milhares de pessoas para reparar a ambulância através das redes sociais, incluindo 10 mil libras dos apoiadores do Millwall.

A concessionária Skoda também se ofereceu para consertar o veículo gratuitamente, então o dinheiro arrecadado foi para restaurar uma ambulância histórica de 1965.

Um porta-voz da Scotland Yard disse: “Detetives investigando um relatório de danos criminais depois que um veículo do Serviço de Ambulância de Londres foi danificado em Borough High Street no sábado, 7 de julho acusaram quatro pessoas.

“Perry Kangyue Jian, 26, de Poplar, leste de Londres, Larissa Bell, 21, de East Kilbride, Glasgow, James Elton, 27, de West Hampstead, noroeste de Londres, e Scott Dennett, 25, de Thornton-Cleveleys, Lancashire, foram acusados ​​de dano criminal via requisição postal.

“Todos os quatro foram previamente entrevistados”. Eles devem comparecer ao Tribunal de Magistrados de Camberwell Green, no Sul de Londres, no final deste mês.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

'Torcedores' responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Pombo é atingido por disparo de canhão

Escadaria de ‘O Exorcista’ pode virar patrimônio histórico

Fantasias mais criativas do Halloween 2018

Mais galerias

Pombo é atingido por disparo de canhão

Escadaria de ‘O Exorcista’ pode virar patrimônio histórico

Fantasias mais criativas do Halloween 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1296031’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL