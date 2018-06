Torcedor tenta beijar repórter da Globo antes de entrada ao vivo

Repórter é assediada durante entrada ao vivo

Um torcedor tentou beijar a repórter Julia Guimarães, da TV Globo, enquanto a jornalista aguardava para entrar ao vivo no Esporte Espetacular, no último domingo (24).

Assediada, Julia não deixou barato e deu uma bela bronca no rapaz.

“Nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso com uma mulher. Eu não permiti que você fizesse isso”, disse Julia, que ainda acrescentou: ‘Respeito’”, afirmou.

Confira o momento:

Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@aclaramt) em 24 de Jun, 2018 às 10:24 PDT

Fonte: Vírgula UOL