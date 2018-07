Torcedor inglês cumpre promessa e tatua nome dos 23 da seleção da Inglaterra

Tatuagem

Um torcedor inglês surpreendeu a internet ao cumprir uma promessa de que tatuaria o nome dos 23 jogadores da seleção inglesa, caso chegassem às quartas na Copa do Mundo.

A seleção cumpriu sua parte e Dan Welch também. O homem exibiu no Twitter a relação dos 23 nomes no corpo.

“Coloquei meu pescoço a prêmio, mas, se a Inglaterra chegar às quartas de final com esse time, eu vou fazer uma tatuagem com os 23 integrantes do elenco em mim”, afirmou na ocasião.

Além dos jogadores, Welch também tatuou o nome do técnico do time, Gareth Southgate.

True to my word, fucking love it pic.twitter.com/Wy48rnOq64

— Dan Welch (@welchyyyy) 5 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL