Torcedor de papelão participa da Copa com amigos

Um grupo de amigos mexicanos ficou famoso na Copa da Rússia por carregar uma cartolina gigante com a foto de um de seus amigos que a namorada não deixou viajar.

O projeto de sete amigos começou há quatro anos. Javier, o sétimo, no entanto só pôde comparecer em papelão.

O grupo viaja em uma van chamada La Bendición, referência ao gesto tradicional das mulheres no México, para desejar que corra tudo bem a seus entes queridos.

Torcedor de papelão na Copa 2018

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Fonte: Vírgula UOL