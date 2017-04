Top ou Flop: NX Zero avalia Anitta, catuaba, stories, Rick Bonadio e piercing na sobrancelha

No segundo episódio da série Top ou Flop, na qual artistas falam sobre assuntos aleatórios e respondem se determinadas coisas são “top” ou “flop”, o NX Zero deu a sua opinião sobre assuntos polêmicos, como catuaba, stories, Anitta, revival emo, fim do sinal analógico e Rick Bonadio.

Fonte: Vírgula UOL